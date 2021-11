BARI- Si sono avvicinati a un gruppo di ventenni, brandendo un coltello hanno minacciato uno di loro di consegnargli il cellulare, un amico per difenderlo si è beccato un pungo e ha rischiato di essere accoltellato: un marocchino di 40 anni già noto alle forze dell’ordine e la compagna barese di 21 sono stati arrestati per rapina aggravata dai poliziotti della Squadra Volante di Bari.

È accaduto nella serata di ieri, 10 novembre, quando in corso Cavour tre soggetti armati di coltello a serramanico di 15 centimetri hanno puntato un gruppo di amici poco più che ventenne e hanno intimato a uno di loro di consegnargli il cellulare e i soldi.

Un giovane del gruppo di amici ha reagito con l’intento di far desistere i tre malfattori dalla loro azione criminosa ma, per tutta risposta, è stato colpito con un pugno al volto dal marocchino che, subito dopo, ha tentato di colpirlo al basso ventre con il coltello; il giovane, tuttavia, è riuscito ad afferrarlo per un braccio, impedendogli di portare a termine il suo gesto violento.

I malfattori si sono dati così a precipitosa fuga ma, alcuni istanti dopo, sono stati intercettati dai poliziotti nella vicina Piazza Sant’Antonio. Dopo un breve e rocambolesco inseguimento, la coppia è stata fermata dagli agenti mentre il terzo giovane è riuscito a far perdere le proprie tracce. La perquisizione personale effettuata sul posto a carico del cittadino straniero ha consentito di rinvenire il coltello e il telefono cellulare rapinato. Al cittadino marocchino, oltre al reato di rapina, sono stati altresì contestati i reati di resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di coltello. La vittima ha fatto ricorso a cure mediche presso il Pronto Soccorso del Policlinico e, al termine degli accertamenti, è stata dimessa senza gravi esiti.