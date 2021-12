CANOSA DI PUGLIA- Sono entrati armati di pistola, hanno intimato alla cassiera di consegnare l’incasso e hanno esploso colpi d’arma da fuoco contro il direttore del supermercato ferendolo alle gambe: una rapina è stata perpetrata intorno alle 18 a Canosa di Puglia, davanti alle tante persone presenti nell’attività.

È accaduto nella serata della Vigilia di Natale, nel supermercato “Spendimeglio” di via Giovanni Bovio, quando due rapinatori sono entrati armati di pistola e hanno intimato alla cassiera di consegnare i soldi in una busta. Il direttore è intervenuto in difesa della donna, ma i rapinatori hanno esploso dei colpi gambizzandolo e poi sono fuggiti via, lasciando cadere l’arma da fuoco.

I due malviventi sono saliti a bordo di una Toyota Yaris di colore scuro senza lasciare traccia. Sul posto è giunta l’ambulanza che ha trasferito d’urgenza il direttore presso l’ospedale, e gli agenti del locale commissariato che hanno avvitato attività d’indagine per mettersi sulle tracce dei due rapinatori.