Lecce, sventato colpo all’Ufficio Postale. Prefetto incontra agenti per complimentarsi

Lecce- Complimentarsi per il lavoro svolto sul territorio e per il costante presidio della comunità. Con questo intento il Prefetto di Lecce Luca Rotondi ha incontrato gli uomini e le donne della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri che, nella notte del 21 maggio scorso, in seguito ad un’ attività di intelligence infoinvestigativa, hanno arrestato in flagranza tre uomini che stavano mettendo a frutto un colpo presso un ufficio Postale di via Archita da Taranto, attraverso l’esplosione dello sportello Postamat con un ordigno rudimentale.

Il Prefetto, alla presenza del Questore dott. Andrea Valentino e del Comandante Provinciale dei Carabinieri Col. Donato D’Amato, si è congratulato con gli agenti operanti per l’eccellente lavoro svolto e per la prontezza dell’intervento, esprimendo vivo apprezzamento per l’attenta opera di prevenzione e controllo del territorio, svolta quotidianamente ed in piena sinergia interistituzionale tra tutte le Forze di Polizia, per tutelare la sicurezza dei cittadini.

