Lecce-Attimi di paura a Lecce nel tardo pomeriggio. Pochi minuti dopo le 19:00, un rapinatore con il volto coperto da passamontagna, ha fatto irruzione in una nota tabaccheria e ricevitoria in viale U. Foscolo. L’uomo, armato di pistola, dopo aver intimato ad ubbidire i proprietari, si è fatto consegnare tutto l’incasso e lo ha fatto riporrete in una busta plastica verde, non contento ha prelevato anche sigarette e gratta e vinci. Il bottino ammonta a 500 euro, 5 stecche integre di sigarette e diversi biglietti Gratta&Vinci. Subito dopo e correndo il rapinatore si è allontanato a piedi in via Argento e nel quartiere Santa Rosa. Per fortuna non sono stati esplosi colpi di arma e non ci sono feriti. Sul posto sono intervenute immediatamente le volanti di polizia e carabinieri.

