Rapina in gioielleria a Ortona: arrestato un 35enne di San Severo

È stato arrestato e posto ai domiciliari con braccialetto elettronico un 35enne di San Severo (FG), incensurato, gravemente indiziato di aver partecipato a una rapina aggravata in concorso ai danni di una gioielleria di Ortona (Chieti) lo scorso 20 gennaio.

L’arresto è stato eseguito dai Carabinieri del comando provinciale di Chieti, guidato dal comandante Cosimo Dicaro, ed effettuato dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile (N.O.R.) della Compagnia Carabinieri di Ortona, diretti dal maggiore Alfonso Venturi, su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Chieti, a seguito di un’indagine coordinata dalla Procura.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la sera del colpo l’uomo si era presentato in gioielleria fingendo di voler acquistare un regalo. Una volta all’interno, con una scusa, era riuscito a distrarre i titolari, permettendo così a due complici, al momento ancora ignoti, di entrare nel locale e passare all’azione. I tre malviventi avrebbero quindi aggredito fisicamente i commercianti, minacciandoli e colpendoli anche con un taser per costringerli ad aprire la cassaforte.

L’intervento provvidenziale del titolare di un’attività vicina, che si era accorto di quanto stava accadendo, ha però interrotto la rapina, costringendo i malviventi a darsi alla fuga a piedi tra i vicoli della città. I rapinatori sono riusciti a portare via alcuni contenitori di stoffa con monili in oro per un valore di circa 250.000 euro.

Le indagini dei Carabinieri hanno permesso di risalire all’auto utilizzata per la fuga, presa a noleggio proprio dall’arrestato, che è stata individuata nei pressi della sua abitazione a San Severo grazie a un’attività di osservazione e pedinamento.

L’uomo è ora ai domiciliari, mentre proseguono le indagini per identificare i due complici ancora in fuga.

