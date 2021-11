TARANTO- È entrato col volto coperto dalla mascherina e da un cappuccio e armato di coltello ha intimato alla cassiera di consegnargli il contenuto della cassa: è caccia al rapinatore solitario che nella serata di ieri, 20 novembre, è fuggito col bottino senza lasciare traccia.

È accaduto a Taranto nella Coop di via Generale Messina angolo con via Tito Livio, quando un uomo intorno alle 20.30, poco prima della chiusura del supermercato, è entrato minacciando i dipendenti e brandendo un coltello, facendosi consegnare il contenuto di una cassa. Sul posto sono giunti i poliziotti della Questura di Taranto che in queste ore stanno visionando le immagini del sistema di videosorveglianza della zona per cercare elementi utili all’identificazione del rapinatore, fuggito col bottino senza lasciare traccia.