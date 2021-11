ANDRIA – Una rapina a mano armata si è consumata mercoledì sera ad Andria, presso una stazione di servizio su via Barletta. La dinamica dell’accaduto è ancora da accertare. Dai primi rilievi delle forze dell’ordine, intorno alle 20 alcuni malviventi a volto coperto si sarebbero avvicinati al distributore di carburanti. Qui avrebbero richiamato l’attenzione del guardiano dell’area di servizio.

Minacciato dai rapinatori, pur non avendo riconosciuto se si trattasse di un’arma da fuoco o da taglio, avrebbe consegnato loro alcune centinaia di euro. Dopo aver consegnato il denaro, il guardiano non è stato aggredito e ha allertato le forze dell’ordine. Sul posto è giunta la compagnia dei Carabinieri di Andria, che ha ascoltato la vittima della rapina e ha avviato le indagini visionando le telecamere di videosorveglianza. Attesa, adesso, per chiarire i contorni dell’evento criminoso in via Barletta.