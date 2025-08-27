27 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Rapina alle Poste e sequestro di persona: arrestati due brindisini

Michele Iurlaro 27 Agosto 2025
centered image

BRINDISI – Accusati della “Rapina di San Silvestro” in un ufficio postale in Liguria, due brindisini sono stati arrestati dai carabinieri. 

L’ultimo giorno dell’anno, insieme ad altri due complici, rapinarono l’ufficio postale di Prati di Vezzano Ligure, in provincia della Spezia, seminando panico tra i dipendenti e sequestrando durante il “colpo grosso” anche la direttrice ed una sua collaboratrice.  

Rapina di San Silvestro, le indagini

A distanza di 8 mesi, i carabinieri hanno identificato e arrestato due brindisini di 53 e 49 anni come responsabili della “Rapina di San Silvestro” consumata lo scorso 31 dicembre nel piccolo centro ligure. Quel giorno, i banditi, armati di pistola e con il volto travisato, fuggirono via con un bottino di 140mila euro. Danaro trafugato sia dal bancomat che dalla cassaforte interna. Soldi finiti chissà dove ma, nel corso delle indagini, supportate da un certosino lavoro di analisi, i militari hanno sequestrato anche un Rolex di dubbia provenienza e diversi arnesi da scasso utilizzati, questa la tesi, per altri furti di auto e in appartamenti.  

Le indagini dei carabinieri liguri, coadiuvati dai militari del comando provinciale messapico, hanno permesso di incastrare i presunti rapinatori, nelle scorse ore destinatari di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale spezzino. I due indagati sono ora ristretti nella casa circondariale di via Appia. Si trovavano a Brindisi al momento dell’arresto.  

