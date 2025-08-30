30 Agosto 2025

Rapina alle Poste di Torre Canne: banditi in fuga con 100mila euro

Michele Iurlaro 30 Agosto 2025
Erano i soldi che il piccolo ufficio postale della località marittima conservava in vista del pagamento delle pensioni di settembre, in programma lunedì

FASANO – Rapina da 100mila euro all’Ufficio postale di Torre Canne. Banditi armati sono fuggiti via con i soldi delle pensioni.  

Hanno aspettato che il funzionario, ormai rimasto solo, uscisse dall’ufficio postale per poi, armati di pistola, costringerlo a rientrare nella sede e, grazie alla minaccia dell’arma, aprire lo sportello che custodiva il danaro. 

Rapina alle Poste: i soldi delle pensioni

Sono fuggiti via con un bottino di 100mila euro i rapinatori in azione nel pomeriggio di venerdì a Torre Canne. Erano i soldi che il piccolo ufficio postale della località marittima conservava in vista del pagamento delle pensioni di settembre, in programma lunedì. A dare l’allarme è stata proprio la vittima, in stato di shock e soccorsa dal 118. 

Ora è caccia ai banditi, ricercati dai carabinieri della compagnia di Fasano. Non sfugga come il modus operandi operato dai responsabili, almeno due, con volto travisato, ricordi quello di altri colpi recenti. Nei giorni scorsi, ma è solo un caso, due brindisini erano stati arrestati per la rapina di San Silvestro ai danni di un ufficio postale della provincia della Spezia.  I due indagati sono stati ascoltati dal Gip nelle scorse ore.

 

 

