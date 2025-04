Rapina a S.Vito dei Normanni: 43enne arrestato

Una rapina è stata compiuta questa mattina in un ufficio postale di San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi. Il presunto autore, fermato poco dopo il colpo, sarebbe un 43enne. Dopo aver fatto irruzione nella filiale con il volto coperto da un casco, avrebbe minacciato un dipendente con una pistola scacciacani, privata del tappo rosso. All’interno dell’ufficio c’erano alcuni utenti. 700 euro il bottino, prelevato dal cassetto dell’impiegato. Il 43enne sarebbe poi fuggito a bordo di una moto, per poi essere arrestato a Brindisi dai poliziotti delle volanti e della squadra mobile della Questura

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts