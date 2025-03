Rapina a Melissano: tabaccaio brutalmente picchiato

MELISSANO – Momenti di terrore nella serata di mercoledì 26 marzo a Melissano, in provincia di Lecce. In una tabaccheria di via Casarano si è consumata una violenta rapina ai danni del titolare. Intorno alle 22.00 quattro persone a bordo di una Fiat 600, poi risultata rubata, si sono fermate davanti all’esercizio commerciale.

Il primo dei malviventi è entrato nel negozio e ha intimato al tabaccaio di consegnare l’incasso. Al suo rifiuto, l’uomo è stato colpito brutalmente al volto con il calcio di una pistola. Pochi secondi dopo, altri due complici hanno fatto irruzione nel locale e si sono accaniti contro il commerciante, pestandolo selvaggiamente.

La vittima è rimasta a terra ferita, mentre i rapinatori si sono dati alla fuga. Non si sa se con un bottino. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili.

