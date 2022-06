MANDURIA – Sarebbero gli autori della rapina compiuta lo scorso aprile a un distributore di carburanti di Manduria (Taranto), sulla via per San Pietro in Bevagna e di una tentata rapina ad una stazione di servizio di Avetrana sventata da un carabiniere fuori servizio.

Con l’accusa, tutta da dimostrare, di essere presunti responsabili in concorso di rapine aggravate ai danni dei distributori di benzina della zona, tre uomini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato.

Nell’occasione era stata utilizzata una Rover 400 di colore scuro e senza targhe. Uno dei tre presunti autori, portato negli uffici del Commissariato per ulteriori accertamenti, avrebbe spontaneamente dichiarato di aver dovuto partecipare al ‘colpo’ al distributore di Manduria perché aveva un debito legato all’uso di droga con uno dei partecipanti alla rapina. Dall’auto erano scesi due passeggeri, uno dei quali armato di pistola, che aveva puntato l’arma al petto del benzinaio, intimandogli di consegnare l’incasso pari a circa 900 euro. Dopo essersi impossessati del bottino sarebbero poi fuggiti con la vettura guidata dal complice.

I tre presunti responsabili sono stati rinchiusi in carcere.