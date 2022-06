Con un comunicato stampa ufficiale, la Happy Casa Basket Brindisi ha reso noto che Raphael Gaspardo non sarà più un giocatore biancazzurro. L’ala classe 93 ha esercitato la clausola d’uscita del proprio contratto, ed a breve sarà libero di firmare altrove da svincolato. Oltre 100 presenze e tre stagioni da protagonista sia in Italia che in Europa con addosso la casacca della Stella del Sud, per una separazione che ha rattristito e non poco la tifoseria brindisina.