Ramadani: ‘Mi voleva anche il Verona, ma ho scelto il Lecce’

“Sono qui perché mi piace il progetto e perché la società mi ha cercato con grande insistenza. Su di me c’era anche l’interesse del Verona, ma non ho avuto dubbi a scegliere il Lecce”. Sono le parole di Ylber Ramadani, centrocampista albanese presentatosi nella mattinata di venerdì 18 agosto al Via del Mare.

Ceduto capitan Hjulmand allo Sporting Lisbona, è lui il nuovo regista del centrocampo giallorosso: “Hjulmand è stato un giocatore importante per il Lecce per quello che ha fatto nel corso degli anni, ma io penso solo a lavorare per i tifosi che hanno una grande passione per questa maglia”, dice Ramadani.

E sulla sua eventuale posizione nello scacchiere giallorosso è abbastanza schietto: “Non ho problemi a giocare in diversi ruoli del centrocampo, non conta quanti siamo in mediana, ma sono pronto a soddisfare le richieste dell’allenatore”, aggiunge il centrocampista albanese.

