Rally Terra d’Argil: Max Racing al via con nuovi debutti in gara

La stagione 2025 di ACI Sport entra nel vivo e la scuderia Max Racing si prepara a un altro weekend ad alta intensità. In occasione del Rally Terra d’Argil, dodicesima edizione in programma il 3 e 4 maggio in Ciociaria, il team sarà presente con cinque equipaggi ufficiali e due navigatori inseriti in formazioni miste.

Occhi puntati sull’esordio assoluto nei rally per Riccardo Pontone, giovane di Cassino, già protagonista nel karting e in Rally Italia Talent, che affronterà la gara con una Suzuki Swift RS 1.6 al fianco della concittadina Arianna De Siena, navigatrice emergente e appassionata da tempo di motori.

Riparte invece la corsa in Coppa Italia per Gabriele Bruno, campione 2024 nella categoria RSTB 1400. Il pilota romano, residente a Brindisi, gareggerà quest’anno con una Mini Cooper S 1600 Turbo benzina Racing Start, condivisa con Antonio Lifonso di Zollino. Per entrambi, si tratta di un ritorno su una vettura già testata all’Argil e nel recente Rally Città di Casarano.

Presenti anche il molisano Nicola Rivellino, in gara con una Peugeot 106 1.2 N2 e il debuttante Antonio D’Angelo alle note, e il sublacense Mirko Koepke, che correrà nel gruppo A A5 con la sua Peugeot 106 1.3, navigato dalla campobassana Angela Salotto.

Completa il quintetto Paolo Guerra, pilota di Manfredonia, che sarà navigato dal frusinate Alessandro Abatecola su Renault Clio RS N3. In parallelo, due navigatori della Max Racing saranno impegnati al fianco di altri piloti: Gianmarco Potera affiancherà Marco Palombi su Renault Clio Rally 5, mentre Matteo Bello detterà le note a Luca Di Giorgio.

Il programma della manifestazione prevede per sabato 3 maggio le verifiche tecniche e lo shakedown a Monte San Giovanni Campano, seguito dalla Prova Speciale “Ezio Palombi” di 3,5 km, da ripetere due volte (alle 18:20 e 20:40). Domenica si entrerà nel vivo con altre nove prove speciali: “Le Fontane” (7 km), “Torrice” (5 km) e “Monte San Giovanni Campano” (10,13 km), ciascuna da affrontare in tre passaggi. L’arrivo finale è previsto alle ore 18:30 in piazza Vittorio Emanuele a Pofi.

Nel frattempo, Max Racing archivia con soddisfazione il risultato ottenuto all’8° Trofeo Città di Potenza, gara inaugurale del Campionato Italiano Formula Challenge ACI Sport. Brilla su tutti Nicola Pio Restagno, 25enne speaker e volto di “Mattiperlecorse”, quinto assoluto e vincitore tra le VST con il suo kart cross Yacar. Ottimo risultato anche per il tarantino Vito Ciracì, terzo nel gruppo e nella classe con il Kart cross 600, mentre il savese Nunzio Fanelli chiude quindicesimo assoluto e secondo di classe con la nuova Formula Gloria Suzuki. Le prestazioni dei tre hanno permesso a Max Racing di aggiudicarsi il primo posto nella classifica riservata alle scuderie.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author