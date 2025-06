Rally del Gargano: Zambon vince per il secondo anno di fila

È stato ancora Stefano Zambon, questa volta navigato da Walter Pasini, a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro del Rally Costa del Gargano. Il pilota veneto ha dominato la quarta edizione della gara, valida come terza tappa della Coppa Rally di Zona 8 ACI Sport, imponendosi nettamente al volante della sua Citroen C3 WRC Plus del team Gino Investment. Nessuno è riuscito a impensierirlo: già al termine delle prime due prove del sabato, Zambon aveva accumulato un vantaggio di 18 secondi, gestito poi con autorità fino all’arrivo.

Alle sue spalle, il beniamino locale Giuseppe Bergantino, in coppia con Tommaso Granatiero su Skoda Fabia R5, ha chiuso al secondo posto, mentre sul terzo gradino del podio è salito il salentino Francesco Rizzello, coadiuvato da Fernando Sorano su vettura gemella in versione RS. Subito dietro, il ciociaro Emanuele Giannetti ha sfiorato il podio per appena tre decimi.

La gara, accolta da un grande pubblico in festa, ha fatto tappa anche a Monte Sant’Angelo, dove l’atmosfera si è accesa con fuochi d’artificio e fumogeni al passaggio delle vetture. Il gran finale è andato in scena al porto turistico di Manfredonia, teatro di una cerimonia di premiazione intensa e silenziosa: tutti i piloti hanno onorato la memoria del giovane Matteo Doretto, scomparso pochi giorni prima nel rally di Polonia, con un minuto di raccoglimento e magliette nere con un cuore simbolico.

Nella top ten anche Francesco Troiano (quinto), Carmine Tribuzio, Gianluca D’Alto, Vincenzo Troiano, Daniele Berger e Libero Masulli. Tra le categorie, spiccano le vittorie di Matteo Bove (Super 2000), Massimo De Rosa (Rally4), Giovanni Dello Russo (Under 25, RC3N) e Emanuele Bruscino (Rally5). Premiati anche numerosi equipaggi di classe come Laudati/Lepore, Mobilia/Mongillo, Caruso/Monte, Puca/Verrico e Ferdinandi/Mennone.

Il Rally Costa del Gargano 2025 è stato riconosciuto come Grande Evento di Puglia, con il patrocinio di Regione Puglia, CONI, Dipartimento Sport e Salute, ACI, Provincia di Foggia, Parco del Gargano e dei comuni di Monte Sant’Angelo, Manfredonia e Mattinata.

Tutti i dettagli, le classifiche e le immagini della corsa sono disponibili su www.rallycostadelgargano.it e sui canali social ufficiali dell’evento.

