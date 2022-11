Condividi su...

Linkedin email

Nardò e Martina hanno pareggiato senza fare gol al Giovanni Paolo II. 0-0 il risultato finale, con mister Nicola Ragno che ha avuto da recriminare un rigore (a suo avviso netto) negato alla formazione di casa.

Queste le dichiarazioni del tecnico granata: “Sono soddisfatto a metà, perché abbiamo avuto più palle gol, ma le abbiamo sprecate. Ci manca un rigore netto, ma non fa niente, andiamo avanti. Volevamo vincere, sia per noi che per i nostri tifosi. Non ho apprezzato l’approccio, ma per il resto non abbiamo subito chissà quanto. Abbiamo giocato contro una squadra quadrata, che fuori casa dà il meglio di sè”.