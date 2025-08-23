Il ragno delle banane: il suo morso provoca un’erezione letale

Un ritrovamento inquietante ha destato grande preoccupazione al porto di Gioia Tauro, in Calabria. Durante le operazioni di scarico di un container proveniente dal Brasile, contenente un trasporto di banane, è stato individuato un esemplare di Phoneutria nigriventer, meglio conosciuto come “ragno vagabondo brasiliano” o “ragno delle banane”.

Si tratta di uno degli aracnidi più pericolosi al mondo, caratterizzato da un morso potenzialmente letale e da un comportamento aggressivo in caso di minaccia. Quando si sente in pericolo, il ragno solleva le zampe anteriori in segno di difesa, pronto ad attaccare.

Secondo gli esperti, il veleno di questo aracnide è dieci volte più pericoloso di quello della vedova nera. È infatti un potente neurotossico che agisce sui canali del sodio, provocando spasmi, tachicardia, vomito e in alcuni casi conseguenze gravi che possono condurre al decesso.

Ma non è tutto: il morso del ragno delle banane può causare anche priapismo, ossia una dolorosa erezione involontaria e prolungata, che in alcuni casi può durare diverse ore e risultare persino fatale se non trattata tempestivamente.

Il pericoloso aracnide è stato segnalato alle autorità competenti e gli operatori portuali hanno immediatamente allertato i servizi sanitari e veterinari per la cattura e la messa in sicurezza dell’animale.

Il porto di Gioia Tauro, uno dei più importanti hub del Mediterraneo, non è nuovo a episodi del genere: non di rado nei container provenienti da paesi extraeuropei vengono rinvenuti insetti o animali esotici trasportati accidentalmente. Tuttavia, la presenza di un ragno tanto pericoloso ha inevitabilmente destato forte allarme tra i lavoratori e la comunità locale.

Le autorità invitano alla calma, sottolineando che la situazione è sotto controllo, ma resta alta l’attenzione per evitare che simili esemplari possano diffondersi accidentalmente nel territorio.

Maria Teresa Carrozzo