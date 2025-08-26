Ragazzo scomparso ad Altamura, salvato dai Vvf tra i roghi del pulo

ALTAMURA – Lieto fine per la ricerca di una persona scomparsa iniziata lunedì sera intorno alle ore 23. I carabinieri di Altamura hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco per un ragazzo di 25anni di cui non si avevano notizie da ore.

Due squadre dei pompieri con l’ausilio anche dello speciale nucleo Sapr (con i loro droni) insieme al personale del soccorso alpino e agli uomini dell’Arma hanno portato a termine le ricerche nella notte ritrovando il ragazzo in buone condizioni di salute a circa due metri sotto il piano stradale in un cespuglio di rovi nel pulo di Altamura, dietro un muretto a secco. Il 25enne in stato confusionale è stato affidato al personale del 118 per le cure del caso ed è stato portato al Perinei con lievi escoriazioni. Non è in pericolo di vita. Ma pare che il giovane già nei giorni scorsi si sia reso protagonista di atti di autolesionismo.

