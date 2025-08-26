26 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Ragazzo scomparso ad Altamura, salvato dai Vvf tra i roghi del pulo

Antonella Fazio 26 Agosto 2025
centered image

ALTAMURA – Lieto fine per la ricerca di una persona scomparsa iniziata lunedì sera intorno alle ore 23. I carabinieri di Altamura hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco per un ragazzo di 25anni di cui non si avevano notizie da ore.

Due squadre dei pompieri con l’ausilio anche dello speciale nucleo Sapr (con i loro droni) insieme al personale del soccorso alpino e agli uomini dell’Arma hanno portato a termine le ricerche nella notte ritrovando il ragazzo in buone condizioni di salute a circa due metri sotto il piano stradale in un cespuglio di rovi nel pulo di Altamura, dietro un muretto a secco. Il 25enne in stato confusionale è stato affidato al personale del 118 per le cure del caso ed è stato portato al Perinei con lievi escoriazioni. Non è in pericolo di vita. Ma pare che il giovane già nei giorni scorsi si sia reso protagonista di atti di autolesionismo.

 

About Author

Antonella Fazio

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Bomba al Sindaco di Ostuni: disposta la scorta per Angelo Pomes

26 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Incidente nella notte a Taranto: paura per due ragazzi in moto

26 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Taurisano, Donna tenta di introdursi armata in Commissariato: fermata dalla Polizia

25 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Bari, parco Perotti sommerso dai rifiuti

25 Agosto 2025 Maria Fiorella

Bari: via Amendola e via Postiglione cambiano volto con una riprogettazione che punta alla ecosostenibilità

25 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Siglato un nuovo accordo per la vigilanza della Procura: volontari ANC in servizio fino a ottobre

25 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

potrebbe interessarti anche

Bat, l’Arma ricorda il carabiniere Luigi de Gennaro a 60 anni dall’attentato

26 Agosto 2025 Maria Fiorella

Viggiano, un monumento bronzeo dedicato a Ennio Morricone

26 Agosto 2025 Francesco Cutro

Ragazzo scomparso ad Altamura, salvato dai Vvf tra i roghi del pulo

26 Agosto 2025 Antonella Fazio

Margherita di Savoia, bimbo si perde sul lungomare: la polizia lo riconsegna ai genitori

26 Agosto 2025 Maria Fiorella