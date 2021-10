ACQUAVIVA DELLE FONTI- Una tragedia si è consumata la scorsa notte nel barese. Una ragazza di soli sedici anni è stata travolta da un treno nei pressi della stazione di Acquaviva delle Fonti a sud della provincia di Bari. Pare che la vittima fosse originaria di Cassano delle Murge e si trovasse in quella zona in compagnia di amici. Non si conoscono le circostanze che hanno portato al grave episodio, le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto.