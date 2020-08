Ragazza barese ridotta in schiavitù dal fidanzato, picchiata e costretta a prostituirsi

Condividi

Quando i poliziotti sono arrivati nel b&b a Lecce dal quale alcuni cittadini avevano sentito una

donna urlare, hanno trovato una ragazza col volto sanguinante e tumefatto. Una circostanza che il suo fidanzato ha giustificato come la conseguenza di una caduta. La donna, originaria di Bari, ha però sporto denuncia quando è stata portata in ospedale dove ancora è ricoverata con gravi lesioni. Per questo il suo

fidanzato, un 26enne di Brindisi, è stato arrestato con le accuse di sequestro di persona, induzione e sfruttamento della prostituzione, lesioni gravi, minacce e maltrattamenti ai danni della propria ragazza che aveva conosciuto tre mesi fa.