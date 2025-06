Raffica di conferme a Casarano: in dieci potrebbero restare anche in C

Saranno 5 le formazioni pugliesi che disputeranno il prossimo campionato di Serie C. Il Cerignola che ha sfiorato con un dito il sogno promozione, il Monopoli reduce da una delle migliori stagioni di sempre tra i pro, il Foggia salvatosi ai playout, l’Altamura che ha mantenuto la categoria ed il Casarano neopromosso. Nel caso specifico dei rossazzurri, come già anticipato anche nei giorni scorsi, non mancheranno le conferme. Spesso e volentieri, nella seconda metà dello scorso campionato, mister Vito Di Bari ha infatti sottolineato come e quanto fosse affezionato a quel gruppo che non casualmente è riuscito a vincere il campionato di Serie D. Sarà probabilmente per questo che molti protagonisti della rosa campione in carica nella massima divisione dilettantistica sbarcheranno in Lega Pro, con quella maglia ancora cucita addosso.

Per molti, ovviamente, sarà un ritorno. È il caso di Saraniti, Legittimo, D’Alena, Perez e Logoluso. Potrebbero strappare una conferma in C anche altri protagonisti dell’ultimo girone H: Guastamacchia su tutti, ma anche Barone e Morales, con quest’ultimo piace e non poco al Barletta. La volontà è quella di trattenere anche Milicevic, che piace a Fiorentina, Empoli e Sudtirol. La società potrebbe decidere di trattenerlo con uno sforzo, o in caso contrario di privarsene subito, monetizzando con una prima plusvalenza. Va fatto un discorso simile anche per Malcore, con il quale ci sarebbe già una base d’accordo per tornare in Lega Pro con il Casarano, ma il corteggiamento di tante big di Serie D potrebbero convincerlo a cambiare aria e non categoria. La Scafatese su tutte (tra le papabili campane del prossimo girone H) si sarebbe mossa con insistenza, ma non mancano le richieste anche dal nord Italia.

Dopo colloqui e strette di mano, l’impressione è che la prossima sarà la settimana delle firme per i calciatori citati in precedenza, ma non mancheranno anche le operazioni in entrata. Si continua infatti a parlare con Chiricò, mentre pare abbia perso consistenza la pista Falco, di sicuro però non sfumata. Tra Maiello e Manzari, infine, è più probabile che dal Bari arrivi l’attaccante.

