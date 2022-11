Condividi su...

Il Consiglio dei Ministri ha rimodulato gli incarichi di alcuni Ministri senza portafoglio per renderli più funzionali all’esercizio delle rispettive deleghe. In particolare, al Ministro Raffaele Fitto è stato conferito l’incarico per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR. Il primo Consiglio dei Ministri del nuovo governo presieduto da Giorgia Meloni riunitosi domenica 23 ottobre aveva conferito gli incarichi ai ministri senza portafoglio, attribuendo la delega per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza all’on. Raffaele Fitto.