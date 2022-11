Condividi su...

Linkedin Whatsapp email

Si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione Radio FRT, aderente a Confindustria Radio Televisioni, che ha eletto Presidente Alberto Mazzocco, Radio Number One. Fondatore di Radio Padova e Easy Network ed ex Vice Presidente dell’Associazione, Mazzocco prende il posto di Marco Montrone (Radio Norba).

Il Consiglio segue l’Assemblea del 20 ottobre scorso, che ha visto la nomina dei nuovi membri, tredici in totale: oltre al Presidente Mazzocco, Francesco Valerio Caltagirone (Tele Radio Stereo), Francesco Angelo Siddi (Radiolina), Marco Montrone (Radio Norba), Massimiliano Montefusco (Dimensione Suono Roma), Antonio Niespolo (Radio Kiss Kiss Italia), Mario De Vita (Radio Studio 93), Alessandro Raffaelli (Radio Italia Anni 60 Trentino Alto Adige), Cesare Sordi (Radio Subasio), Marzia Amiconi (CR Dab), Pierangelo Ferrara (Radio Nostalgia), Pierluigi Spagoni (Radio TV Parma), Antonio Orobello (Radio Arcobaleno). Presidente e Consiglio resteranno in carica per tre anni.

Il Consiglio ha inoltre deliberato l’ammissione di Radio CRC fra i nuovi soci ordinari. Nel corso del 2022 sono inoltre entrati nell’Associazione: Radio Sintony, Radio Sportiva, Radio Arcobaleno e Radio International.

L’Associazione Radio si è costituita nel 1984, nell’ambito della Federazione Radio Televisioni. L’adesione a Confindustria Radio Televisioni, fin dalla sua costituzione, ha avuto l’obiettivo di rappresentare con maggiore incisività il settore dell’emittenza radiofonica locale e collaborare nell’elaborazione di politiche di sistema.

L’Associazione è presente con propri rappresentanti in TER, Società per la rilevazione degli indici di ascolto, nel Consiglio di amministrazione e nel Comitato tecnico.