Raccordo Sicignano-Potenza, Iannone (FdI): “Fine lavori entro il 2025”

Il senatore Antonio Iannone, esponente di Fratelli d’Italia e Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha ribadito il proprio impegno per la completa riqualificazione del raccordo autostradale Sicignano-Potenza, annunciando un sopralluogo sui cantieri nei prossimi giorni e fissando come obiettivo la conclusione delle opere entro la fine del 2025. “La Sicignano-Potenza va ultimata”, ha dichiarato Iannone, sottolineando l’importanza strategica dell’infrastruttura per la mobilità tra Campania e Basilicata e per lo sviluppo del territorio. Attualmente, il Raccordo Autostradale RA 05 è interessato da sette interventi di manutenzione programmata e da un’installazione di sistemi di monitoraggio strutturale su opere d’arte, per un investimento complessivo pari a 95,61 milioni di euro. Grande apprezzamento per l’azione del Sottosegretario è stata espressa dal deputato meloniano, il presidente dell’InCE, On. Salvatore Caiata, sottolinenando l’impegno di Iannone per la Basilicata. ”Un impegno che – prosegue il deputato di Fratelli d’Italia- nei prossimi giorni lo vedrà direttamente coinvolto nel completamento della Sicignano-Potenza e lo porterà sui cantieri per un sopralluogo per i sette interventi di manutenzione che riguardano tutti ponti, viadotti e gallerie”. “Un’infrastruttura essenziale per il territorio che grazie all’impegno in prima persone del Sottosegretario – ha concluso Caiata – consentirà di eliminare i disagi fin qui registrati e di consegnare una infrastruttura più moderna e sicura al territorio”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author