Raccolta turistica delle olive in sicurezza, firmato protocollo

L’oleoturismo italiano compie un nuovo passo verso la strutturazione e la sicurezza: è stato firmato a Bari un Protocollo d’intesa tra l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e l’Associazione nazionale Città dell’Olio, volto a regolamentare in modo uniforme la raccolta turistica delle olive su scala nazionale.

La firma, avvenuta nel corso del convegno “Oleoturismo in Puglia: nuove opportunità e prospettive di valorizzazione”, è stata sottoscritta da Stefano Marconi, direttore del DIL Centro, e da Michele Sonnessa, presidente di Città dell’Olio, con il sostegno del coordinamento regionale dell’associazione e della Camera di Commercio di Bari. L’obiettivo è chiaro: garantire ai turisti esperienze autentiche e sicure nei frantoi e negli oliveti italiani, sulla scia della regolamentazione già introdotta per la vendemmia turistica.

“È un traguardo storico per il nostro settore che qualifica ulteriormente l’offerta oleoturistica italiana, consentendo ai visitatori di vivere in sicurezza esperienze immersive nel mondo dell’olio, contribuendo al tempo stesso alla valorizzazione culturale, paesaggistica e produttiva dei nostri territori”, ha dichiarato Sonnessa.

Il protocollo definisce la raccolta turistica come un’attività partecipativa, educativa e ricreativa, svolta su base volontaria e priva di fini produttivi. È un’esperienza limitata nel tempo (massimo due ore al giorno e non più di due volte a settimana nella stessa azienda) e non può essere assimilata a prestazioni lavorative.

Particolare attenzione è rivolta alla sicurezza dei partecipanti: l’azienda ospitante dovrà fornire i dispositivi di protezione individuale, delimitare le aree pericolose, impedire l’uso di macchinari e vigilare costantemente sulle attività, che devono avvenire sotto la guida di referenti aziendali qualificati.

La raccolta turistica può essere organizzata esclusivamente da aziende agricole e frantoi registrati come operatori oleoturistici, in luoghi conformi alle normative igienico-sanitarie e dotati di apposita segnaletica. Le aree dedicate all’attività devono essere distinte da quelle riservate alla raccolta professionale.

Con oltre un milione di imprese olivicole e 550 cultivar presenti sul territorio nazionale, che rappresentano più del 40% della biodiversità olivicola mondiale, l’Italia si conferma un laboratorio avanzato di esperienze enogastronomiche e culturali legate all’olio extravergine d’oliva.

Questo accordo rappresenta un passaggio cruciale per la promozione del turismo dell’olio, offrendo ai territori nuovi strumenti per attrarre visitatori e generare valore, nel rispetto delle normative e della sicurezza.

