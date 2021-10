OSTUNI- Per il secondo anno consecutivo hanno deciso di unire le forze a favore del Centro italiano Lions per la raccolta degli occhiali usati, che dal 2003 si occupa, tutti i giorni, di raccogliere occhiali usati e di rimetterli a nuovo donandoli a chi ne ha bisogno: è partita l’iniziativa del Lions Club Ostuni Città Bianca e del Lions Club Ostuni Host.

Ottobre è il mese della sensibilizzazione all’importanza della vista e i Lions Club della città di Ostuni invitano la cittadinanza ad aderirvi, trattandosi di progetto molto semplice e che non rappresenta un costo per chi dona, ma che può aiutare molte persone a recuperare la vista e spesso l’autonomia.

L’organizzazione mondiale per la sanità ha stimato che oltre 120 milioni di persone soffrono di problemi alla vista e che la vista di circa un 1/4 della popolazione del mondo può essere migliorata attraverso l’uso di lenti correttive, ma in molte zone del mondo, sfortunatamente possedere un paio di occhiali da vista è un lusso quasi impossibile.

“Quelle che per noi sono azioni scontate, come ad esempio andare a scuola, leggere un libro, godersi un tramonto, guadagnarsi da vivere, per milioni di persone dei Paesi in via di sviluppo sono attività quasi impossibili, perché possedere un paio di occhiali da vista o accedere ad una visita oculistica è un lusso insostenibile. Per questa ragione come Lions Clubs ma, soprattutto, come società abbiamo il dovere morale di aiutare chi ha bisogno e donare gli occhiali da vista e da sole che non usiamo più” dice la presidente del Lions Club Ostuni Città Bianca, Federica Silvestri.

Sottolinea l’importanza di questo service anche il presidente del Lions Club Ostuni Host, Giuseppe Surace: “Da diversi decenni il Lions si occupa di intercettare i bisogni dei popoli in via di sviluppo e il service Occhiali Usati insieme alla Scuola cani guida per non vedenti rappresenta una delle attività più caratterizzanti di tutta l’opera lionistica. Il club Lions Ostuni Host ogni anno si impegna fortemente nella raccolta e quest’anno si augura, grazie alla collaborazione del Club Città Bianca, di raggiungere e superare il livello dello scorso anno”.

Aderire all’iniziativa è molto semplice. Chiunque voglia liberarsi di occhiali da sole o da vista, da lettura per adulti e bambini – in buone condizioni e dotati di lenti anche con gradazione molto alta e molto bassa – può depositarli nei contenitori sponsorizzati Lions ubicati nei tanti punti di raccolta aderenti all’iniziativa. I volontari dei due Club Lions al termine della raccolta provvederanno a spedire tutti gli occhiali ancora utilizzabili direttamente al Centro italiano Lions raccolta occhiali usati, all’interno dei cui laboratori i volontari del Lions Club si occuperanno di mettere a nuovo ogni paio di occhiali, pulendoli e aggiustandoli se necessario, per prepararli per il loro nuovo proprietario. “Dona i tuoi occhiali usati a te non servono più, ma possono aiutare qualcuno a vedere!”

Punti di raccolta degli occhiali usati

OSTUNI: Moro Fotottica di Moro Giovanni – Via Papa Giovanni XXIII, 54 Ottica Carrozzo – Piazza Italia, 31 Ottica Glamour – Via Pola, 60 Ottica Nacci – Via Francesco Rodio Ottica Pomes – Viale Pola, 35 Farmacia Aurora Dr. Anna Giulia – Viale Pola, 63 Farmacia Dr. Corsa Vito – Via Venezia, 11 Farmacia D’Alò Dottor Raffaele – Largo Bianchieri, 23 Farmacia “In Piazza” – Piazza Libertà, 44 Farmacia Matarrese – Carparelli – Via Padre Serafino Tamborrino, 52 Parafarmacia dott.ssa Lucia D’Amico – via Oronzo Paolo Orlando 2 Scuola Media Statale “Barnaba-Bosco” – plesso Barnaba Scuola Enrico Pessina – Piazza Italia, 11

CASALINI: Farmacia Matarrese – Carparelli

CAROVIGNO: Parafarmacia degli Angeli Dott.ssa Germana Palmisano – Via Foggia, 54

MESAGNE: Ottica Marangio – Via Ugo Granafei, 8