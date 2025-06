Raccolta fondi per i poliziotti indagati, Fsp scende in piazza

Sit-in di protesta a Grottaglie per i due agenti sotto indagine: “Quel che chiamano atto dovuto distrugge vite e famiglie”

Si terrà domani, martedì 17 giugno alle 11:30, una manifestazione organizzata dalla Segreteria Regionale del sindacato Fsp Polizia di Stato davanti al Commissariato di Grottaglie, a sostegno dei due poliziotti attualmente sotto indagine in relazione alla sparatoria avvenuta dopo l’omicidio del brigadiere capo Carlo Legrottaglie.

L’iniziativa punta a manifestare solidarietà concreta ai colleghi coinvolti, sensibilizzando l’opinione pubblica e promuovendo le due raccolte fondi già avviate per fronteggiare le spese legali e tecniche che i due agenti dovranno affrontare.

A darne notizia è Daniele Gioia, segretario regionale Fsp, che ha dichiarato: “Lo chiamano atto dovuto, ma si rivela un atto voluto da qualcuno per rovinare la vita di chi ogni giorno indossa una divisa. E nei palazzi di Roma, sebbene ci si indigni, non si fa abbastanza per cambiare davvero le cose”.

Le raccolte fondi, partite da Taranto domenica 15 giugno, serviranno a coprire le spese immediate sostenute dai due agenti. “Tolte le spese, il denaro raccolto entro il primo luglio sarà devoluto alle due figlie e alla moglie del nostro caro fratello Carlo Legrottaglie”, ha spiegato Gioia.

Il sit-in sarà anche un’occasione per diffondere ulteriormente l’iniziativa tra i colleghi del Commissariato di Grottaglie, con lo scopo di rafforzare lo spirito di corpo e rinnovare l’impegno del sindacato a tutela della dignità e serenità degli operatori delle forze dell’ordine.

“Noi ci mettiamo il cuore” ha concluso Gioia ribadendo la volontà della Fsp di continuare a sostenere concretamente i poliziotti coinvolti e le loro famiglie in un momento particolarmente delicato per l’intero comparto sicurezza.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author