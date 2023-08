Raccolta fondi per Crystal, la 14enne sbalzata da una giostra

“Ciao a tutti, siamo i colleghi e le colleghe di Daniela, mamma di Crystal, la bimba che ha avuto un brutto incidente sulla giostra a Taranto durante le vacanze estive. Abbiamo deciso di aprire una raccolta fondi per sostenere Daniela e la sua famiglia in questo periodo difficile nel quale non riuscirà a tornare a lavoro per stare vicino alla piccola Crystal”.

Scrivono così i colleghi della mamma di Crystal su GoFundMe dove hanno lanciato la raccolta fondi dopo che la ragazza di 14 anni, originaria di Ferrara, è rimasta vittima di un incidente al luna park di San Pietro in Bevagna, marina di Manduria, in provincia di Taranto. Crystal, come riportano i giornali locali, è stata sbalzata in aria mentre era su una giostra in movimento, la ragazza ha riportato un trauma cranico commotivo, trauma toracico e trauma facciale.

Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile al link

https://gf.me/v/c/5ft6/un- aiuto-per-daniela-e-la-sua- crystal

