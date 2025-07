Raccolta differenziata da record, Grottaglie “eccellenza pugliese”

La città è stata premiata con una targa dalla Regione Puglia per la buona gestione: “Risultato storico”

Un importante riconoscimento per il Comune di Grottaglie arriva dalla Regione Puglia, che ha premiato la città per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata, con un picco del 79,81% registrato nel mese di giugno 2025. Il riconoscimento è stato consegnato nel corso dell’evento “Economia circolare in festa”, organizzato dall’Assessorato regionale all’Ambiente e tenutosi a Bari il 10 luglio, alla presenza dell’assessore comunale Maurizio Stefani.

L’orgoglio per il risultato ottenuto è stato espresso dal movimento Grottaglie Democratica, che ha definito il traguardo “un risultato storico per l’ambiente e per l’intera comunità”. L’assessore Stefani, nel commentare la premiazione, ha sottolineato come il successo sia frutto di un impegno condiviso: “Questa targa rappresenta il risultato di un lavoro quotidiano, reso possibile grazie al senso civico dei cittadini, alla professionalità degli operatori del servizio di raccolta e all’efficienza degli uffici comunali. È un punto di partenza per migliorare ancora nella tutela ambientale e nella qualità della vita”.

A fargli eco Cosimo Cardea, coordinatore cittadino di Grottaglie Democratica, che ha voluto riconoscere il merito dell’intera popolazione: “Grottaglie ha scritto una pagina importante della sua storia ambientale. Questo traguardo non appartiene solo all’amministrazione, ma all’intera città: famiglie, scuole, attività economiche. Il premio è loro”.

Sul valore politico e strategico del riconoscimento si è espresso anche il consigliere comunale e capogruppo Leonardo Attanasio: “In un’epoca in cui la transizione ecologica rappresenta una sfida globale, Grottaglie dimostra che è possibile fare scelte ambiziose e ottenere risultati concreti. Questo è il frutto di una visione chiara, basata su pianificazione, ascolto e trasparenza”.

Il premio conferma Grottaglie come una delle realtà più virtuose della regione in materia di gestione dei rifiuti e sostenibilità ambientale. Il movimento Grottaglie Democratica ha ribadito il proprio impegno nel sostenere politiche pubbliche ispirate alla tutela dell’ambiente, alla promozione dell’educazione ecologica e allo sviluppo sostenibile.

