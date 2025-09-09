Racale, spari contro un’abitazione: indagini in corso

Un messaggio misterioso e inquietante, un atto intimidatorio con tutta probabilità: sette colpi di fucile sparati contro la porta d’ingresso di una casa a Racale. Un’abitazione situata in via Pindinello in cui vivono un uomo di 32 anni, già noto alle forze dell’ordine, e la sua famiglia.

L’episodio si sarebbe verificato all’alba di lunedì 8 settembre, ma la scoperta è avvenuta solo dopo qualche ora, quando i proprietari facendo ritorno in paese dalla casa al mare, dove risiedono da alcune settimane, si sono ritrovati davanti agli occhi la porta di casa devastata dai colpi di un’arma da fuoco.

Ad effettuare i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, facenti parte della Compagnia di Casarano, allertati dal 32enne. Sul posto anche i militari della Sezione investigazioni scientifiche per i rilievi balistici.

Nessuna segnalazione precisa dell’accaduto, tuttavia, sarebbe arrivata agli uomini dell’Arma dai residenti della zona. Nessuno avrebbe sentito gli spari né notato movimenti sospetti. Attualmente, non è ancora chiaro chi sia stato a compiere un simile atto, né tantomeno il perché lo abbia fatto, mentre è quasi certo che l’arma impugnata fosse un fucile. Al momento del fatto, in casa non era presente nessuno, e forse l’autore del gesto ne era al corrente, approfittando di quest’assenza per lasciare indisturbato il suo messaggio.

Gli inquirenti sono già all’opera per ricostruire la vicenda e individuare il responsabile o i responsabili: i filmati delle telecamere di sicurezza della zona potrebbero rivelare dettagli utili, come ad esempio il mezzo utilizzato per raggiungere la casa. Sfortunatamente, però, la zona in questione – situata alla periferia del paese – non è ben coperta da sistemi di videosorveglianza, un dettaglio che complica le indagini.

