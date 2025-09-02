Racale, scritta sulla parete del municipio contro assistente sociale

“Assistente sociale giù le mani dai nostri bambini”, parole minacciose scritte con vernice rossa sono apparse nelle scorse ore sulla facciata del Municipio di Racale, in via Fiumi Marina, con tanto di nome della funzionaria dei Servizi sociali del Comune presa di mira.

Insieme alla scritta anche decine di volantini offensivi disseminati per il centro cittadino. Gli autori del gesto sarebbero due genitori già noti alle forze dell’ordine, infuriati per l’allontanamento forzato dei figli dal nucleo familiare, disposto dal giudice circa un anno e mezzo fa.

“Accertarsi prima di allontanare il minore”, “Stop alle false relazioni e perizie”, e ancora “Minori ingiustamente tolti ai genitori, business miliardario in Italia”, e “In Italia ogni scusa è buona per togliere i figli”: queste sono solo alcune delle frasi scritte sui fogli di carta affissi per le strade. Non è la prima volta che accadono simili attacchi: già in passato l’assistente sociale era stata vittima di intimidazioni e minacce.

A notare per primo la frase sul muro, all’alba di lunedì 1° settembre, un operatore ecologico, che ha allertato gli amministratori comunali, la polizia municipale e i carabinieri della stazione locale.

Immediatamente si è provveduto a rimuovere la scritta a caratteri cubitali e a visionare i filmati delle telecamere di videosorveglianza posizionate nell’area. Le immagini catturate mostrerebbero i presunti responsabili agire a notte fonda, tra le 3.30 e le 4, a volto scoperto, dettaglio che ha permesso ai militari di riconoscerli e identificarli in pochi minuti. Si tratterebbe della stessa coppia di genitori che nei giorni scorsi aveva cercato di mettersi in contatto con i figli, attualmente ospiti di una comunità salentina.

In attesa di sviluppi e provvedimenti, il sindaco Salsetti avrebbe rafforzato le misure a tutela dei dipendenti comunali, per consentire alla professionista oggetto dell’attacco di continuare a svolgere il suo lavoro in sicurezza.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author