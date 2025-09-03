3 Settembre 2025

Racale, scritta sul Comune: “Anci e Prefetto intervengano”

Gloria Roselli 3 Settembre 2025
“Il prefetto di Lecce, Natalino Manno, e Anci Puglia intervengano per attuare misure di prevenzione e contrasto della violenza contro gli operatori dei servizi sociali”. È questo l’appello lanciato dal Consiglio regionale dell’Ordine degli assistenti sociali della Puglia a seguito dell’episodio verificatosi a Racale lo scorso 1° settembre: scritte minacciose e offensive rivolte a una funzionaria dei Servizi sociali del Comune, presa di mira da una coppia di genitori i cui figli risiedono in una comunità per minori.

Le leggi dello Stato e le forze dell’ordine procederanno ad applicare i relativi provvedimenti in merito alla vicenda, ma intanto il Croas Puglia chiede maggiori tutele per la professionista colpita e per tutti i lavoratori del settore.

Ad Anci Puglia la richiesta di un tavolo tecnico per sviluppare un programma articolato in più punti, tra i quali promuovere un cambiamento culturale nella mentalità dei cittadini relativamente a come viene percepita la figura dell’assistente sociale.

