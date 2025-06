Racale, San Sebastiano pop: l’arte che fa rivivere il centro storico

Una mostra a cielo aperto nei vicoli del centro storico di Racale, libera, gratuita per chi la visita ed economicamente sostenibile per le tasche dell’amministrazione. Il progetto di arte pubblica, inaugurato nelle scorse ore, prende il nome di “Attach and Detach” e nasce dall’intuizione di un privato cittadino, Walter Spennato, per riqualificare il cuore del paese, in parte disabitato.

La realizzazione, finanziata dal Comune, si basa su un concetto tanto semplice quanto efficace: installare dei pannelli di legno in corrispondenza di portoni inutilizzati, per poi attaccarci sopra coloratissime maxi-stampe di grafiche realizzate da artisti locali e non. Un’idea potenzialmente replicabile all’infinito e con qualsiasi tema, attaccando e staccando i cartelloni.

E alle porte della festa patronale, la prima galleria non poteva che essere dedicata a San Sebastiano, martire trafitto e protettore della “Città delle calze”. Un’icona di bellezza vulnerabile, tolleranza, resistenza silenziosa e corpo esposto, interpretata in chiave pop da 15 illustratori provenienti da tutta Italia.

Ogni opera è dotata di un Qr code con la spiegazione del significato e una nota critica in italiano e in inglese, per rendere l’esperienza immersiva a 360 gradi.

