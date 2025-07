Racale, tentò violenza sessuale durante un furto: condannato a 3 anni

Fece irruzione in casa di una 74enne per sottrarle con tutta probabilità soldi e gioielli, pensando di poter agire indisturbato, ma trovando l’anziana signora sola nell’abitazione tentò un approccio sessuale violento. Il ladro fu bloccato dai carabinieri dopo una breve fuga, innescata dall’improvviso rientro in casa del figlio della vittima.

L’episodio, avvenuto a Racale lo scorso 7 gennaio, è costato una condanna in rito abbreviato a 3 anni di reclusione a Quintino Congedi, 35enne di Taviano, paese limitrofo. Le accuse a suo carico includono violenza sessuale (con riconoscimento della lieve entità), lesioni personali e violazione di domicilio. La richiesta del pubblico ministero Donatina Buffelli era stata di 4 anni.

Secondo la ricostruzione dei fatti, Congedi si sarebbe introdotto ubriaco e drogato nell’appartamento della donna infrangendo una finestra, con l’intento di compiere un furto, convinto di non trovare nessuno in casa. La presenza inaspettata della proprietaria, tuttavia, lo avrebbe indotto a un gesto ben più grave: l’uomo ha sorpreso la vittima alle spalle, coprendole gli occhi e stringendole il corpo per tentare di violentarla.

L’anziana ha reagito cercando di liberarsi, ma è stata spinta a terra, riportando una contusione al ginocchio. La sua salvezza è arrivata proprio in quei drammatici momenti, grazie al rientro in casa del figlio. Il quale, compresa la situazione, ha immediatamente allertato il 112, tentando lui stesso di inseguire in macchina l’aggressore, datosi nel frattempo alla fuga.

Il tentativo di far perdere le proprie tracce è durato pochi minuti: il malvivente è stato prontamente rintracciato e bloccato dai carabinieri, che lo hanno arrestato e collocato ai domiciliari. L’anziana, soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Gallipoli, è stata dimessa con una prognosi di alcuni giorni.

La sentenza, emessa dal gip, prevede anche una provvisionale di 2 mila euro a favore della donna, costituitasi parte civile con l’avvocato Francesco Spagnolo. L’imputato, difeso dal legale Salvatore Bruno, si trova tuttora agli arresti domiciliari, dove sconterà il resto della pena una volta che la condanna diventerà definitiva.

