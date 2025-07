Racale, maxi operazione della polizia di stato: sequestrati 78 kg di droga e un ordigno. Tre arresti

Un’operazione fulminea e ad altissimo impatto della Polizia di Stato ha portato alla luce un deposito di droga nascosto con modalità degne di un film. Dietro una parete attrezzata, camuffato da arredo domestico, si nascondeva un passaggio segreto che conduceva a due vani blindati pieni di sostanze stupefacenti pronte per essere immesse sul mercato. In totale, oltre 78 chilogrammi di droga suddivisi tra cocaina, eroina, hashish e marijuana, oltre a un ordigno pirotecnico micidiale nascosto tra le confezioni.

La scoperta è avvenuta a Racale, in un’abitazione dove vivevano anche dei minori, un elemento che ha ulteriormente aggravato il quadro investigativo. In manette sono finiti tre soggetti: una donna di 42 anni già sottoposta agli arresti domiciliari, il figlio 19enne e il compagno della figlia, 23 anni, tutti originari della zona.

L’operazione si inserisce nel quadro delle azioni di contrasto al narcotraffico coordinate dalla Questura di Lecce, che nella giornata di ieri ha disposto una serie di perquisizioni mirate su tutto il territorio provinciale. Decisiva quella condotta nell’abitazione di Racale, dove gli investigatori hanno notato elementi sospetti nell’arredamento. Dietro alcune mensole, serrature a scatto celavano un pannello che dava accesso a un cunicolo: superato il passaggio, si aprivano due stanze segrete, adibite a deposito di droga.

Il materiale rinvenuto era meticolosamente suddiviso:

• 25,5 kg di hashish

• 13,2 kg di cocaina

• 13,2 kg di eroina

• 26,2 kg di marijuana

Il tutto confezionato in buste termosaldate, valigie, bidoni e scatole. Alcuni involucri riproducevano fedelmente la grafica degli snack per bambini, con l’obiettivo di eludere eventuali controlli.

Tra le sostanze, gli agenti hanno rinvenuto anche un ordigno pirotecnico per mortai, estremamente pericoloso. Un ritrovamento ancora più inquietante, considerando la presenza di bambini nella casa, costretti a vivere in un contesto gravemente compromesso e ad altissimo rischio.

Secondo le prime ricostruzioni, la droga sarebbe stata destinata a rifornire le località costiere dello Ionio, con particolare attenzione alla zona di Gallipoli, epicentro della movida estiva salentina e dei consumi giovanili.

Il Pubblico Ministero di turno ha disposto la traduzione in carcere per tutti e tre gli arrestati, in considerazione dell’ingente quantitativo sequestrato e delle aggravanti legate alle modalità di occultamento e alla presenza di minori.

L’operazione conferma la determinazione della Polizia di Stato nel presidiare il territorio e contrastare ogni forma di criminalità organizzata, in particolare quella legata al traffico di stupefacenti, in un periodo cruciale per l’ordine pubblico come quello estivo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts