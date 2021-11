Un furgone ha preso fuoco intorno alle 15.30 in un deposito nel basso Salento. Una squadra dei vigili del fuoco di Gallipoli, unitamente al distaccamento di Ugento e un’autobotte, si sono recati a Racale, presso la zona industriale, per l”incendio dell’autocarro.

Il mezzo era parcheggiato all’interno di una rimessa posta tra un calzificio e un’azienda di trasporti.

All’arrivo dei vigili del fuoco l’incendio era in pieno svolgimento. Una volta spente le fiamme si è proceduto alle verifiche del caso.

La copertura della rimessa è stata compromessa dall’incendio.

Sul posto sono intervenuti i tecnici del Comune di Racale per le verifiche di propria competenza.

Al momento i danni sono in fase di quantificazione. Sono in corso le indagini per risalire alla natura dell’incendio.