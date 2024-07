Racale, Carabinieri arrestano piromane

Dopo un’accurata sorveglianza, i Carabinieri Forestali del Nucleo di Gallipoli hanno individuato un piromane che stava appiccando un incendio lungo una strada comunale nella contrada Li Specchi. Grazie al vento favorevole, le fiamme si sono rapidamente propagate alla vegetazione circostante, coprendo un’area di 6.700 metri quadrati, come già accaduto nella giornata precedente.

I militari hanno trovato nell’auto dell’uomo, un 67enne del posto, un accendino e dei fiammiferi. Hanno proceduto all’arresto e al sequestro delle prove del reato, con il supporto dei colleghi del NIPAAF di Lecce e della Stazione Territoriale di Ràcale. L’arresto è stato confermato dal magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce.

L’intera area, già colpita da diversi incendi nel corso dei mesi precedenti, è stata oggetto di intensa sorveglianza. Solo nella giornata precedente, un incendio nella stessa zona era stato intercettato dall’elicottero dei Carabinieri, ma l’autore era riuscito a fuggire.

L’elicottero del 6° Nucleo Carabinieri di Bari-Palese, dotato delle più moderne tecnologie per la ricognizione del territorio, si è rivelato fondamentale per la sorveglianza panoramica del territorio salentino, anche di notte. Tutte le fasce boscate che si estendono lungo le coste adriatiche e joniche della provincia di Lecce, frequentate da turisti e bagnanti durante l’estate, sono costantemente monitorate da questi velivoli, che hanno fatto parte della flotta dell’Arma dei Carabinieri da alcuni mesi, in conformità agli impegni presi in Prefettura prima dell’inizio dell’estate.

La campagna antincendi dei Carabinieri Forestali, quest’anno, ha seguito direttive di massima ottimizzazione del servizio impartite dal Comando Regione per tutto il territorio pugliese. Nel territorio salentino, dopo una fase di verifica delle misure di prevenzione, è stata avviata la fase di repressione del reato nelle aree boschive già interessate da incendi.

Si ricorda che, data l’importanza degli incendi boschivi come reato che danneggia gravemente l’ambiente naturale, le pene previste dal codice sono state ulteriormente aumentate lo scorso anno, con una reclusione da 6 a 10 anni per l’incendio doloso e da 2 a 5 anni per quello colposo.

