R-estate in compagnia: a Bari un’estate di socialità per gli anziani

A Bari torna “R-Estate in compagnia!”, iniziativa estiva per anziani soli in città. Il programma 2025 offre attività ricreative e formative, tra cui corsi per smartphone, visite virtuali, sportello antitruffa, giochi, letture e momenti di socialità, con l’obiettivo di combattere isolamento e caldo estivo.

