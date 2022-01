ROMA – Silvio Berlusconi rinuncia alla candidatura per il Colle.

“Ho deciso di compiere un altro passo sulla strada della responsabilità nazionale, chiedo di rinunciare ad indicare il mio nome per la presidenza della Repubblica”

Con queste parole dopo giorni di tira e molla Silvio Berlusconi rinuncia alla candidatura al colle. Una decisione maturata in questi ultimi giorni è che mette la parola fine alle richieste avanzate dalla sinistra di trovare un nome condiviso sulla strada della responsabilità.

Una “Scelta decisiva e fondamentale, quella di Berlusconi commenta il leader della lega Matteo Salvini a margine del summit del centrodestra e rende un grande servizio all’Italia che ora avrà l’onore e la responsabilità di avanzare le sue proposte senza più veti dalla sinistra”.