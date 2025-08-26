Quindici anni dall’omicidio di Sarah Scazzi

AVETRANA: Sono trascorsi 15 anni dall’omicidio di Sarah Scazzi. La quindicenne di Avetrana scomparve il 26 agosto 2010 e fu ritrovata senza vita in un pozzo 40 giorni dopo. Per il delitto la cugina Sabrina Misseri e la zia Cosima Serrano stanno scontando l’ergastolo. Michele Misseri, condannato per occultamento di cadavere, oggi è libero.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author