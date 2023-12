Questura di Lecce, due nuovi innesti e due avvicendamenti

Lo scorso 11 dicembre 2023, nella Questura di Lecce si sono insediati due nuovi dirigenti. A guidare la Squadra Mobile di Lecce è ora il vicequestore Fabrizio Gargiulo, nato a Bisceglie nel 1976, che prende il posto del Primo Dirigente Pasquale Testini.

Tra gli incarichi più importanti ricoperti da Gargiulo ricordiamo:

– Funzionario addetto all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Bari ;

– Funzionario addetto al Commissariato Sezionale San Nicola di Bari ;

– Funzionario alla Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Bari ;

– Dal 2012 V ice Dirigente, Responsabile della Squadra di Polizia Giudiziaria e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Commissariato di Pubblica Sicurezza distaccato di Andria ;

– Dal 2017 Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza distaccato di Bitonto e, parallelamente, a scavalco, dal 2019 Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza distaccato di Corato;

– Dal 2019 Dirigente della III Sezione ( Reati contro la Persona in danno di Minori e Reati Sessuali ) della Squadra Mobile di Bar i;

– Vice Dirigente della Squadra Mobile di Bari, con funzioni di Dirigente della I Sezione Criminalità Organizzata oltre che Dirigente dell’istituenda S.I.S.C.O ;

– Dal 2022, Dirigente della Sezione Investigativa di Bari del Servizio Centrale Operativo, servizio di polizia giudiziaria di carattere interprovinciale con competenza esclusiva in tema di reati associativi ed associazione mafiosa in tutta l’area Nord della Puglia (quindi con competenza sulle provincie di Bari, Barletta Andria Trani e Foggi a).

Il vicequestore della Polizia di Stato Nara Adinolfi, dopo aver diretto per molti anni il Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Meridionale” Lecce, dirige ora l’Ufficio Personale della Questura di Lecce, prendendo il posto del Primo Dirigente Nicola Fucarino.

Durante il suo percorso di lavoro presso il Reparto Prevenzione Crimine, Nara Adinolfi è stata:

– responsabile delle attività relative all’operazione primavera contro il fenomeno del contrabbando a Brindisi.

– coordinatrice aggregata di 35 equipaggi dei reparti prevenzione crimine l’occasione del grande evento G8 di Genova.

– coord inatrice aggregata di contingenti dei reparti prevenzione crimine in provincia di Padova per la operazione Triveneto “R apina in villa ” .

– funzionario coordinatore degli equipaggi dei reparti di prevenzione crimine aggregati per l’operazione “A lto impatto ” a Napoli.

– funzionario coordinatore degli equipaggi dei reparti prevenzione crimine aggregati per l’operazione “ Scampia ” a Napoli.

– ha diretto l’ufficio coordinamento dei reparti prevenzione crimine aggregati in provincia di Caserta per l’operazione contro il clan dei Casalese.

– funzionari o aggregato responsabile del dispositivo di servizi di controllo del territorio ad alto impatto in provincia di Foggia per l’emergenza criminalità locale.

Due avvicendamenti anche ai vertici del Reparto Prevenzione Crimine e della Polizia Postale di Lecce.

Il vicequestore Giuliana Ferrara ha assunto l’incarico di Dirigente delReparto Prevenzione Crimine “Puglia Meridionale” Lecce, prendendo il posto del Vice Questore d.ssa Nara Adinolfi

Giuliana Ferrara annovera tra i suoi incarichi più importanti nella Polizia di Stato:

– Funzionario addetto presso UPGSP della Questura di Milano

– Funzionario addetto presso due Commissariati Sezionali della Questura di Milano

– Funzionario addetto presso Ufficio Immigrazione Questura di Milano

– Dal 2013, D irigente dell’ UPGSP della Questura di Cosenza

– Funzionario addetto all’Ufficio del Personale della Questura di Bari

– Funzionario addetto al Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica Puglia, Molise, Basilicata.

– Dal 2019, Dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Brindisi.

Infine, il Commissario Capo della Polizia di Stato Marco Schirosi ha assunto l’incarico di Dirigente della Sezione Operativa Distrettuale per la Sicurezza Cibernetica di Lecce (Polizia Postale).

Il Funzionario, leccese classe ’84, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza. Durante il suo percorso professionale nella Polizia di Stato, iniziato nel 2004, ha trascorso i primi 10 anni nei ruoli operativi degli Agenti/Assistenti prestando servizio presso diversi Uffici della Polizia di Stato di Verona, Novara e Rimini.

Divenuto Commissario nel 2018, ha diretto con ottimi risultati il Settore Polizia di Frontiera di Domodossola, anche Commissariato di Pubblica Sicurezza, per poi diventare Funzionario della I Divisione del Servizio Polizia delle Frontiere della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, lavorando anche all’estero in qualità di esperto prendendo parte a importanti Fori europei ed internazionali.

Dall’11 dicembre ha assunto la direzione della Sezione Operativa Distrettuale per la Sicurezza Cibernetica di Lecce, Ufficio che fa parte della specialità della Polizia Postale e delle Comunicazioni.

