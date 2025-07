Questura BAT, sei ammonimenti per prevenire violenza di genere e condotte persecutorie

BAT – Sei ammonimenti in un mese per la prevenzione della violenza di genere e delle condotte persecutorie sul territorio. La Questura della BAT resta vigile sul tema attraverso i provvedimenti emessi nel corso delle ultime settimane. Cinque dei sei ammonimenti sono arrivati su richiesta delle vittime di presunti atti persecutori, uno invece è stato emesso d’iniziativa del Questore Alfredo Fabbrocini a seguito di un caso di violenza domestica riscontrato in precedenza.

Tra i casi maggiormente sotto esame, quello che riguarda un 50enne di Barletta, accusato di condotte moleste e persecutorie nei confronti di due condomini. L’uomo avrebbe disturbato la quiete domestica suonando il citofono alle prime ore del mattino e successivamente nascondendosi, ma anche spiando le due vittime con una telecamera occultata nello stabile e apostrofandole in malo modo ad ogni incontro sul pianerottolo. I due condomini si sono rivolti alle autorità, ottenendo l’ammonimento del 50enne.

Tra le richieste avanzate figura anche quella di una ventenne originaria di Trani, vittima dell’ex compagno trentenne. Stando al racconto della donna, il soggetto l’avrebbe ripetutamente insultata a seguito di violente discussioni che si sono protratte per lungo tempo, al punto da minare il benessere psico-fisico della vittima.

La Questura della BAT resta attenta alle strategie di prevenzione sul territorio, tutelando le vittime e favorendo nei soggetti ammoniti una presa di coscienza delle proprie azioni, attraverso colloqui orientati alla rielaborazione emotiva.

