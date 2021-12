TARANTO – Il Questore e i suoi agenti mettono in guardia su ‘botti’ illegali e covid. Numerosi i sequestri e i controlli continuano

I DETTAGLI

Tre importanti operazioni della Polizia a Taranto hanno portato al ritrovamento di 2 quintali e mezzo di “botti”, un arresto e due denunce in stato di libertà.

Nei mirino dei Falchi è finito un 41enne residente a Talsano che aveva avviato una fitta rete di vendita di materiale esplodente, creando il deposito in un locale scantinato posto sotto la sua residenza.La Squadra Amministrativa della Divisione PAS ha denunciato un tarantino di 45 anni perché presunto responsabile di detenzione e vendita di materie esplodenti senza le prescritte licenze di Pubblica Sicurezza.

Ultimo in ordine di tempo il sequestro operato ieri sera dai Falchi della Squadra Mobile. A cadere nella rete dei controlli, un 52enne tarantino che in casa custodiva più di 200 artifizi pirotecnici da destinare alla vendita.