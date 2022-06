Questione Casarano-Filograna.

Nessuna intervista rilasciata ad Antenna Sud, nè ci saremmo mai permessi di virgolettare dichiarazioni inesistenti. Si trattava di indiscrezioni, che spesso trapelano negli ambienti vicini alle società di calcio. Indiscrezioni che a volte possono rispondere al vero, altre no, ma che ogni giornalista ha il dovere di riportare per tenere sempre informati i propri telespettatori o lettori sulle possibili evoluzioni della propria squadra del cuore e non solo. Nel servizio realizzato da un giornalista della nostra redazione sportiva si parlava della possibilità che per la prossima stagione il patron Filograna avrebbe potuto riorganizzare la società salentina dopo l’addio del presidente Maci. Indiscrezioni che, a dire dello stesso patron rossazzurro, non risponderebbero al vero. Avremmo gradito essere contattati dal Patron Filograna, per offrirgli il diritto di replica attraverso la nostra emittente, tramite il nostro sito ed i canali social. Ma così non è stato. Filograna ha invece preferito utilizzare i suoi canali. Contattato nel tardo pomeriggio di mercoledì 1 Giugno dalla nostra redazione, Antonio Filograna ha ribadito la sua volontà di essere accanto al Casarano Calcio, come ha fatto anche la scorsa stagione , dando il suo contributo da esterno. “Ribadisco -ha affermato il patron del Casarano- quanto detto, anche nella nota scritta sui social. Non faccio parte del mondo del calcio, ma continuerò a dare il mio contributo da esterno”.