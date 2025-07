Questa sera ‘Speciale Calciomercato’ su Antenna Sud in diretta dai ritiri di Lecce e Bari

Questa sera alle ore 20,30 su Antenna Sud torna ‘Speciale Calciomercato’. Tra gli ospiti l’ex allenatore di Trapani e Matera Alfio Torrisi. In collegamento gli inviati di Antenna Sud Alessandro Zanzico da Bressanone (BZ), sede del ritiro del Lecce, Domenico Brandonisio da Roccaraso (AQ), sede del ritiro del Bari e Antonio Gargano da Barletta. L’appuntamento è sul canale 14 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata e in streaming su www.antennasud.com.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author