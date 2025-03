Questa sera alle 21 su Antenna Sud ‘Il Salotto del Calcio’

Torna questa sera, mercoledì 26 marzo, l’appuntamento con ” Il Salotto del Calcio “, la trasmissione di Antenna Sud interamente dedicata al campionato di Serie C.

Tanti i temi calci sul tavolo: la crisi della Serie C e il nuovo regolamento per le iscrizioni, la volata promozione e le polemiche che stanno accompagnando le ultime partite.

Previsti ospiti da Cerignola, Monopoli e Altamura. In studio, tra gli altri l’ex allenatore del Foggia Massimiliano Olivieri e il direttore sportivo Riccardo Di Bari.

LA TRASMISSIONE E’ VISIBILE ANCHE IN STREAMING SU WWW.ANTENNASUD.COM (Clicca qui) o scaricando l’APP di Antenna Sud.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author