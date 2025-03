Questa sera alle 21 su Antenna Sud ‘Il Salotto del Calcio’

I casi Taranto e Turris (con le ultimissime sull’esclusione) e la crisi generale della Serie C. Si discuterà anche di questo dalle 21 su Antenna Sud (canale 14 del digitale in Puglia e Basilicata). Tra gli ospiti di Fabrizio Caianiello l’ex direttore sportivo di Crotone, Foggia e Juve Stabia Giuseppe Di Bari, l’avvocato Gianpiero Orsino, esperto di diritto sportivo, il direttore generale del Picerno Vincenzo Greco, il calciatore del Monopoli Jacopo Pellegrini, l’agente Fifa Antonio Rebesco e il giornalista Antonio Bellacicco. LA TRASMISSIONE E’ VISIBILE ANCHE IN STREAMING SU WWW.ANTENNASUD.COM (Clicca qui) o scaricando l’APP di Antenna Sud.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author