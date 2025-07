Questa sera alle 20.30 ‘Speciale Calciomercato’ su Antenna Sud con il ds del Casarano e il Presidente del Barletta

Torna ‘Speciale Calciomercato’ su Antenna Sud. Ogni giorno alle 20,30 la redazione sportiva sarà in diretta per aggiornarvi su trattative, indiscrezioni e tantissime notizie. L’appuntamento è sul canale 14 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata e in streaming su www.antennasud.com. Tra gli ospiti di questa sera il direttore sportivo del Casarano Antonio Obbiettivo e il Presidente del Martina Piero Lacarbonara.

