Questa sera 21 su Antenna Sud ‘Il Salotto del Calcio’

Questa sera, mercoledì 9 ottobre alle 21 seconda puntata della nuova trasmissione della redazione sportiva di Antenna Sud ‘Il Salotto del Calcio’. L’appuntamento, condotto da Fabrizio Caianiello si focalizza soprattutto sulla Serie C con ospiti in studio e in collegamenti per analizzare l’intero girone C. La trasmissione sarà visibile sul canale 14 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata e in streaming su www.antennasud.com. Tra gli ospiti in studio il direttore sportivo dell’Altamura Andrea Grammatica, il direttore generale del Picerno Vincenzo Greco, gli agenti Fifa Valeriano Narcisi e Antonio Rebesco e collegamenti con Foggia, Monopoli e Taranto. In collegamento anche l’avvocato Giampiero Orsino, esperto di diritto sportivo col quale faremo il punto su penalizzazioni e nuovi regolamenti.

